Москва, 21 августа, 2024, 19:19 — ИА Регнум. Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил 9-ю отдельную гвардейскую мотострелковую Мариупольско-Хинганскую ордена Республики бригаду с освобождением от Вооружённых сил Украины (ВСУ) посёлка Новгородское (украинское название — Нью-Йорк) в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 21 августа сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

Дмитрий Харичков/Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«В результате профессиональных и решительных действий личного состава соединения противник понёс существенные потери и обратился в бегство», — говорится в поздравлении.

Глава минобороны отметил массовый героизм, проявленный бойцами. Они своей стойкостью доказывают, что бригада по праву носит почётное наименование «гвардейская». Белоусов также акцентировал внимание на уверенном продвижении российских войск, освобождающих Донбасс.

Более 2,5 тыс. военнослужащих соединения получили государственные и ведомственные награды, а троим присвоили звания Героя России, отметил Белоусов. Он поблагодарил бойцов за успешное выполнение боевых задач, верность Родине и присяге.

Как предавало ИА Регнум, российские войска освободили Новгородское 20 августа. Таким образом подразделения группировки войск «Центр», разгромив крупные силы противника, взяли под контроль стратегически важный логистический узел.

Газета «Известия» опубликовала видео, на котором показаны брошенные украинскими боевиками позиции в Новгородском. На кадрах видно, что ВСУ спешно уходили, оставив большое количество западного вооружения и боеприпасов, а также свои вещи.