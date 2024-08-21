Москва, 21 августа, 2024, 12:23 — ИА Регнум. Видеозапись брошенных позиций украинских боевиков в посёлке Новгородское (украинское название Нью-Йорк) в Донецкой Народной Республике (ДНР) сняли российские военные.

Кадр из видео

На этих кадрах, которые вечером 20 августа опубликовала газета «Известия», запечатлён один из брошенных бойцами Вооружённых сил Украины (ВСУ) блиндажей.

На записи видно, что украинские формирования спешно покинули свои позиции под населённым пунктом и оставили на них практически все свои вещи, включая большое количество западного оружия и боеприпасов.

Как сообщало ИА Регнум, 20 августа официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал об освобождении армией России Новгородского в ДНР. Военный подчеркнул, что посёлок является одним из крупнейших населённых пунктов Торецкой агломерации и стратегически важным логистическим узлом.

Подразделения группировки российских войск «Центр» 18 августа освободили Свиридоновку в ДНР. А 19 августа армия России освободила в республике населённый пункт Артёмово, относящийся к Дзержинской агломерации.