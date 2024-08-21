Москва, 21 августа, 2024, 10:48 — ИА Регнум. Отношения России и Китая выдержали международную турбулентность, заявил 21 августа премьер Госсовета Китая Ли Цян во время визита в Москву.

Михаил Метцель/ТАСС

«Китайско-российская дружба выдержала международную турбулентность и имеет давнюю историю. Можно сказать, что наша дружба — прочная, крепкая и непоколебимая», — отметил он на переговорах с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

По словам премьера Госсовета КНР, многогранное сотрудничество двух стран демонстрирует стабильное развитие. Он добавил, что на фоне изменчивой международной ситуации Китай готов вместе с Россией выводить многогранное сотрудничество на более высокий уровень.

Ли Цян также возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

Как сообщало ИА Регнум, Ли Цян прибыл с официальным визитом в Москву 20 августа. У китайского политика также запланирована встреча с президентом России Владимиром Путиным. Представитель Китая прибыл по приглашению российского премьера для проведения 29-й регулярной встречи глав правительств двух стран.

Во время встречи с китайский политиком Мишустин заявил, что доля рубля и юаня во взаимных расчетах уже выше 95%.

Визит в Москву проходит в год 75-летия установления дипломатических отношений между РФ и Китаем. Ожидается, что Ли цян пробудет в российской столице до 22 августа.