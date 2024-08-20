Москва, 20 августа, 2024, 13:08 — ИА Регнум. Премьер Государственного совета КНР Ли Цян прибыл с официальным визитом в Москву, где встретится с президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Сергей Фадеичев/ТАСС Премьер Государственного совета КНР Ли Цян во время прибытия в международный аэропорт Внуково

Самолёт, на борту которого находился Ли Цян, приземлился в аэропорту Внуково-2. Он пробудет с визитом в столице с 20 по 22 августа.

Ранее сообщалось, что Путин встретится с премьером Госсовета Китая в Москве. Представитель Китая прибыл по приглашению Мишустина для проведения 29-й регулярной встречи глав правительств двух стран.

Планируется, что стороны обсудят развитие всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия России и Китая. На повестке переговоров вопросы о наращивании сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Как ожидается, стороны также подпишут ряд межправительственных и межведомственных документов.

Заместитель председателя российского правительства Дмитрий Чернышенко 20 августа обсудил с заместителем премьера Госсовета КНР Хэ Лифэном в Москве торгово-экономическое сотрудничество, развитие промышленности и взаимодействие в области космоса. По словам зампредседателя правительства, в первом полугодии 2024 года товарооборот России и Китая вырос на 4,8% и составил $113 млрд.