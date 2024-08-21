Москва, 21 августа, 2024, 14:18 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли за сутки до 300 военнослужащих и 26 единиц бронетехники на курском направлении. Об этом 21 августа сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

«За сутки потери ВСУ составили до 300 военнослужащих и 26 единиц бронетехники, в том числе шесть танков, три бронетранспортёра, 17 боевых бронированных машин, а также два автомобиля, четыре артиллерийских орудия и две пусковые установки РСЗО», — говорится в сообщении.

Отмечается, что российские военные нанесли поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населённых пунктов Апанасовка, Вишневка, Борки, Нижний Клин, Косица, Свердликово, Снагость и Казачья Локня.

В Минобороны добавили, что всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4400 военных. Уничтожены 65 танков, 27 боевых машин пехоты, 53 бронетранспортёра, 316 бронемашин, 133 автомобиля, 31 артиллерийское орудие, пять установок зенитных ракетных комплексов, девять пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе три HIMARS и одна MLRS, шесть станций радиоэлектронной борьбы, четыре единицы инженерной техники.

Как передавало ИА Регнум, 20 августа заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что украинские войска остановлены на всей территории Курской области.

21 августа Алаудинов предположил, что украинские формирования проводят перегруппировку на курском направлении с целью нанести удар в другом месте. Он подчеркнул, что обстановка находится под контролем.

Помощник президента России Юрий Ушаков 19 августа отметил, что Москва не будет разговаривать с Киевом на данном этапе после его авантюры в Курской области. Он напомнил, что российские мирные предложения не аннулированы и ситуация будет зависеть в том числе и от ситуации на поле боя.

ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения Вооружённых сил РФ не позволили украинским войскам зайти вглубь региона.