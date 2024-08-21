Москва, 21 августа, 2024, 13:57 — ИА Регнум. Американская частная военная компания Forward Observations Group, замеченная в нападении на Курскую область, действовала на Украине более двух лет. Основатель ЧВК Деррик Бэйлс опубликовал первый посвященный этому пост в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) 26 февраля 2022 года.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он выложил фотографию подбитого бронеавтомобиля. Вместо подписи Бэйлс разместил украинские флаги. Также есть снимки с вероятными членами ЧВК, где в геолокации указан Киев.

18 февраля 2024 года Бэйлс выложил в соцсети видео, как мужчина устанавливает противотанковую мину. В подписи к посту он также разметил украинские флаги. В апреле была опубликована фотография человека с дроном. Татуировки у мужчины совпадают с теми, что есть у главы ЧВК, геотег у снимка — Часов Яр, сообщило «РИА Новости».

Как предавало ИА Регнум, в августе Forward Observations Group опубликовала в соцсетях снимок с тремя вооружёнными бойцами на фоне украинской бронемашины HMMWV. На их форме синие повязки, используемые в ВСУ для обозначения своих сослуживцев. В качестве геолокации указана Курская область.

Министерство иностранных дел России 20 августа, комментируя появление американской ЧВК в Курской области, отметило, что это доказывает вовлечённость в конфликт Вашингтона. Министерство подчеркнуло, что такие действия опровергают заявления администрации США о непричастности неонацистов к нападению на российскую территорию. Все иностранные наёмники, незаконно пересекающие границу РФ, являются законной военной целью, напомнило ведомство.

Замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов 20 августа заявил, что среди иностранных наёмников ВСУ, находящихся в Курской области, есть военнослужащие подразделений НАТО. По его данным, в украинских войсках большое количество иностранцев.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев 20 августа сообщил, что российские войска нанесли удары по находившимся в пригороде Киева местам дислокации иностранных наёмников, вступивших в ВСУ. Там был полигон, на котором проводили тренировки. К месту удара отправилось много машин скорой помощи, некоторых раненых увозили на вертолётах.

19 августа стало известно, что российские солдаты в Суджанском районе Курской области взяли в плен 15 иностранных наёмников. Бойцы ВС РФ также уничтожили пять бронемашин ВСУ натовского образца и три украинских бронетранспортёра, нанеся удар по колонне противника.