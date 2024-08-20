Киев, 20 августа, 2024, 12:34 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удары по местам дислокации иностранных наёмников Вооружённых сил Украины (ВСУ) в пригороде Киева. Об этом 20 августа сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Иван Шилов ИА Регнум

Ночью взрывы фиксировались в районе города Вышгорода. По словам Лебедева, с западной его стороны расположен крупный полигон. На территории возведены макеты домов для имитаций штурмов, имеются цели для стрельбы. Там наёмники проводят тренировки подразделений, состоящих из мобилизованных украинцев.

«Было несколько ударов по местам дислокации украинских бойцов и иностранных наёмников», — написал он в своём Telegram-канале.

Лебедев отметил, что после двух прилётов в сторону военного городка направилась вереница машин скорой помощи. Некоторых бойцов эвакуировали вертолётами.

Как передавало ИА Регнум, 19 августа Лебедев рассказал об ударе по месту сбора иностранных наёмников в пригороде Киева. Он добавил, что в Павлограде уничтожили склад с боекомплектами для ВСУ.

В тот же день военные Вооружённых сил России взяли в плен 15 иностранных наёмников, выступающих на стороне киевского режима, в Суджанском районе Курской области. По данным Telegram-канала SHOT, работали несколько подразделений и авиация. Военнопленный боец ВСУ по фамилии Боченко 16 августа также сообщил об иностранных наёмниках в рядах украинских формирований, которые принимают участие в нападении на Курскую область.

Украинские боевики 6 августа начали нападение на Курскую область. Подразделения ВС России остановили их в приграничных районах региона, не позволив ВСУ зайти вглубь российской территории.