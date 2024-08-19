Шебекинский район, Белгородская область, 19 августа, 2024, 23:40 — ИА Регнум. Число человек, пострадавших в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата на село Маломихайловка в Белгородской области, возросло до двух. Об этом вечером 19 августа сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Ещё один мирный житель обратился за медицинской помощью после атак дрона в селе Маломихайловка Шебекинского городского округа», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале главы региона.

Гладков уточнил, что пострадавшую с минно-взрывной травмой и контузией направили в городскую больницу № 2 города Белгорода.

Ранее стало известно, что в результате удара дрона ВСУ по Маломихайловке пострадал мужчина. Пострадавшего с минно-взрывной травмой и мелкими осколочными ранениями лица и ног также направили в городскую больницу № 2 города Белгорода.

Как передавало ИА Регнум, в понедельник вечером украинские войска при помощи беспилотников атаковали инфраструктурный объект в селе Грушевка Волоконовского района, автомобиль в районе посёлка Октябрьский Белгородского района, а также посёлок Горьковкий и село Безымено в Грайворонском городском округе.

Также зафиксирован обстрел села Нежеголь в Шебекинском городском округе. В результате попадания снаряда в частное домовладение повреждены кровля и потолок, посечён забор.

18 августа Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атак украинских БПЛА пострадали две женщины. Одна из них получила ранения в селе Вязовое, а другая — в Шебекино, где дрон сдетонировал возле припаркованного автомобиля.