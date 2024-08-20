Горловка, ДНР, 20 августа, 2024, 07:56 — ИА Регнум. Два человека пострадали в результате атаки ВСУ на Горловку (ДНР) с использованием беспилотного летательного аппарата, сообщил 20 августа глава городского округа Иван Приходько.

Иван Шилов ИА Регнум Дрон ВСУ

«Количество раненых мирных горловчан в результате украинской вооруженной агрессии возросло до двух», — написал он в своём Telegram-канале.

Приходько уточнил, что украинские военные сбросили с дрона взрывоопасный предмет на легковой автомобиль. Это случилось в селе Озеряновка (Центрально-Городской район Горловки).

Как сообщало ИА Регнум, 17 августа несколько человек, в том числе ребёнок, получили ранения при очередном обстреле Донецка и Горловки со стороны украинской армии. В Кировском районе Донецка при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника пострадал мальчик 2011 года рождения.

Кроме того, пострадали мужчина 2002 года рождения и женщина 1954 года рождения. В Никитовском районе Горловки из-за удара ВСУ ранение получила женщина 1956 года рождения.

18 августа четыре сотрудника МЧС пострадали в Горловке при атаке украинского дрона. Пожарные МЧС прибыли на место возгорания легкового автомобиля после попадания в машину взрывоопасного предмета и сами подверглись нападению ВСУ.