Москва, 21 августа, 2024, 11:14 — ИА Регнум. Министр обороны России Андрей Белоусов 21 августа вручил высшие государственные награды страны военнослужащим, Героям России, проявившим мужество и героизм при выполнении задач специальной военной операции. Об этом сообщили в Минобороны.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Церемония прошла в Национальном центре управления обороной РФ. Глава ведомства поблагодарил военнослужащих за образцовое выполнение должностных обязанностей и вручил им медали «Золотая Звезда» и именное огнестрельное оружие. Белоусов подчеркнул, что заслуги участников СВО по достоинству оценены президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

«Сегодня, в сложное, ответственное для страны историческое время вы достойно выполняете свой воинский долг, проявляете истинную отвагу и мужество. Вы на деле доказываете верность присяге и Родине, готовность надёжно защищать суверенитет нашей страны и безопасную жизнь наших граждан», ― сказал Белоусов.

Глава Минобороны подчеркнул, что своими ратными трудами и успехами военнослужащие способствуют достижению целей СВО, вносят весомый решающий вклад в укрепление обороноспособности России. Он поздравил присутствующих с заслуженными наградами, а также поблагодарил их за отвагу и пожелал дальнейших успехов в ратном деле.

Как сообщало ИА Регнум, 30 июля Белоусов поздравил 45-ю бригаду спецназа Воздушно-десантных войск (ВДВ) с юбилеем и вручил госнаграды десантникам, отличившимся в зоне проведения СВО. Военнослужащим, проявившим отвагу, мужество и героизм, вручили орден Мужества, медали «За отвагу», медаль Суворова и медали «За храбрость» II степени. Глава Минобороны отметил, что личный состав бригады по праву служит образцом мужества, воинской доблести и профессионализма.

В июне министр обороны РФ вручил высшие госнаграды — медали «Золотая Звезда», а также именное огнестрельное оружие военным, проявившим героизм и мужество при выполнении задач СВО. Церемония награждения прошла в Национальном центре управления обороной.