Москва, 30 июля, 2024, 16:56 — ИА Регнум. Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил 45-ю бригаду спецназа Воздушно-десантных войск (ВДВ) с юбилеем и вручил госнаграды десантникам, отличившимся в зоне проведения специальной военной операции, сообщила 30 июля пресс-служба российского военного ведомства в своём Telegram-канале.

Министерство обороны России

Так, уточнили в Минобороны, военнослужащим, проявившим отвагу, мужество и героизм при выполнении боевых задач в зоне проведения СВО, вручены орден Мужества, медали «За отвагу», медаль Суворова и медали «За храбрость» II степени.

Белоусов отметил, что личный состав бригады по праву служит образцом мужества, воинской доблести и профессионализма. По его словам, неслучайно более 5 тысяч военнослужащих соединения удостоены высоких государственных наград, а 21 присвоено звание Героя Российской Федерации.

«Сегодня личный состав соединения эффективно выполняет самые ответственные задания в зоне специальной военной операции, действуя чётко и слаженно в непростой обстановке, на деле воплощая в жизнь свой девиз — «Побеждает сильнейший», — сказал он.

Глава российского военного ведомства выразил уверенность, что военнослужащие 45-й бригады и впредь будут честно выполнять свой воинский долг, вносить весомый вклад в укрепление обороноспособности страны.

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В июне министр обороны РФ вручил высшие госнаграды — медали «Золотая Звезда», а также именное огнестрельное оружие военным, проявившим героизм и мужество при выполнении задач СВО.

До этого Белоусов направил телеграммы отличившимся в ходе специальной военной операции соединениям. Он отметил, что 114-я отдельная мотострелковая бригада выполняет с начала СВО боевые задачи на самых ответственных направлениях, а личный состав проявил храбрость и самоотверженность, принимал участие в прорыве обороны противника на авдеевском направлении, освобождал Камышеваху и Красногоровку.