Москва, 11 июня, 2024, 17:59 — ИА Регнум. Министр обороны Андрей Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» отличившимся участникам специальной военной операции. Об этом 11 июня сообщила пресс-служба военного ведомства.

Кадр из видео

Отмечается, что в Национальном центре управления обороной Белоусов вручил высшие госнаграды — медали «Золотая Звезда», а также именное огнестрельное оружие военным, проявившим героизм и мужество при выполнении задач СВО.

Министр поздравил военнослужащих с высокими наградами, поблагодарил их за выполнение задач и пожелал успехов в военной службе.

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Как передавало ИА Регнум, 10 июня Белоусов направил телеграммы отличившимся в ходе специальной военной операции соединениям. Он отметил, что 114-я отдельная мотострелковая бригада выполняет с начала СВО боевые задачи на самых ответственных направлениях, а личный состав проявил храбрость и самоотверженность, принимал участие в прорыве обороны противника на авдеевском направлении, освобождал Камышеваху и Красногоровку.

Военнослужащих 10-го танкового полка Белоусов поздравил с освобождением от ВСУ населённого пункта Парасковиевка в ДНР.