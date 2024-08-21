Москва, 21 августа, 2024, 09:39 — ИА Регнум. После атаки украинских формирований на Курскую область никаких переговоров с киевским режимом до его полного разгрома не будет. Об этом 21 августа заявил заместитель председателя Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев.

Екатерина Штукина/РИА Новости Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев

По его мнению, в последнее время для России существовала теоретическая опасность «переговорного капкана» при определённом стечении обстоятельств.

«А именно — ранние ненужные переговоры о мире, предложенные международным сообществом и навязанные киевскому режиму. С неясными перспективами и последствиями», — написал политик в своём Telegram-канале.

Медведев подчеркнул, что после террористических атак украинских неонацистов на Курскую область всё встало на свои места и разнообразные заявления не уполномоченных никем посредников на тему мирных переговоров прекратились.

«Теперь все всё понимают, пусть и не говорят вслух. Понимают, что больше никаких переговоров до полного разгрома врага!» — добавил зампред Совбеза.

Как сообщало ИА Регнум, 12 августа президент России Владимир Путин заявил, что переговоров с людьми, которые наносят удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытаются создать угрозы для объектов ядерной энергетики, быть не может. Глава государства уточнил, что Киев атакой на Курскую область при помощи своих западных хозяев выполняет их волю и стремится к улучшению своих позиций на будущих мирных переговорах.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков 19 августа заявил, что Москва не будет разговаривать с Киевом в данный момент после его авантюры в Курской области. Он отметил, что мирные предложения России не аннулированы.

Украинские боевики начали попытку вторжения в Курскую область 6 августа. Подразделения армии России остановили их в приграничных районах региона, не позволив пройти ВСУ вглубь российской территории.