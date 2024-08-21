Грозный, 21 августа, 2024, 05:36 — ИА Регнум. Несколько десятков тысяч обученных бойцов, готовых к участию в спецоперации, вошли в резерв, который сформировала Чечня. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров на встрече с президентом России Владимиром Путиным в ходе визита российского лидера в указанный регион.

Виктор Антонюк/РИА Новости

По его словам, все эти люди могут выехать в зону СВО, если президент отдаст такой приказ.

«Также у нас сформирован резерв из нескольких десятков тысяч обученных и оснащённых бойцов, готовых по вашему первому приказу выехать в зону СВО», — сказал Кадырова, которого цитирует сайт Кремля.

Глава Чечни также отметил, что фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова направил на освобожденные территории в Донбассе гуманитарную помощь, совокупный вес которой составляет более 26 тысяч тонн. Кроме того он уточнил, что с начала спецоперации Чечня отправила 47 тыс. бойцов, включая 19 тыс. добровольцев, которые прошли подготовку в Российском университете спецназа.

Как сообщало ИА Регнум, Путин прибыл в Чечню 20 августа. Он посетил Российский университет спецназа в Гудермесе, где встретился с добровольцами, решившими участвовать в спецоперации.

Президент в процессе разговора с бойцами отметил, что Россия остаётся непобедимой, пока у страны есть добровольцы, желающие отправиться в зону спецоперации. Глава государства поблагодарил бойцов за их выбор и пожелал им удачи.

Путин отметил, что считает себя таким же пехотинцем, как и все те бойцы, которые защищают Россию в рамках спецоперации. Российский лидер отметил, что все они находятся в одинаковом положении. В этом президент поддержал Рамзана Кадырова, который также назвал себя пехотинцем.