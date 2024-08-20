Грозный, 20 августа, 2024, 23:28 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин заявил, что считает себя таким же пехотинцем, как и все те бойцы, которые защищают Россию в рамках спецоперации. Об этом он заявил на встрече с добровольцами в Российском университете спецназа (РУС) в чеченском Гудермесе.

Алексей Даничев / POOL / ТАСС

Глава государства уточнил, что все находятся в равном положении.

«Мы все пехотинцы. Мы все в этом смысле в одинаковом положении», — сказал российский лидер.

Так он ответил на реплику главы Чечни Рамзана Кадырова, который назвал себя пехотинцем. Путин одобрительно похлопал того по плечу.

Как сообщало ИА Регнум, 20 августа Владимир Путин прибыл в Чечню. В ходе визита в Российский университет спецназа он отметил, что, пока в России есть добровольцы, решающие участвовать в спецоперации, страну не победить.

9 мая Владимир Путин на параде Победы в Москве подчеркнул, что все участники спецоперации являются героями, которых поддерживает вся страна. Глава государства добавил, что все находящиеся на передовой проявляют стойкость, самопожертвование и самоотверженность и они достойны преклонения.