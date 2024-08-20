Гудермес, Чечня, 20 августа, 2024, 21:12 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин приехал в Российский университет спецназа в Гудермесе. Об этом 20 августа сообщила пресс-служба Кремля.

Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

«Президенту рассказали о работе центра подготовки, а также продемонстрировали трофейное оружие из зоны СВО», — говорится в сообщении.

В свою очередь, глава Чечни Рамзан Кадыров написал в Telegram-канале, что Путин ознакомился с работой инструкторов университета, в котором с начала специальной военной операции прошли обучение более 47 тыс. бойцов, включая добровольцев.

По словам главы региона, солдат учат тактическим действиям, владению всеми типами стрелкового оружия, особенностям ведения боя в современных условиях, оказанию первой медицинской помощи.

Как ранее передавало ИА Регнум, Путин прибыл в Чечню вечером 20 августа и посетил могилу первого президента республики Ахмата Кадырова.

30 мая Путин на встрече с многодетными семьями, награждёнными орденами «Родительская слава» и «Мать-героиня», заявил, что постарается посетить Чечню. Он отметил, что ознакомился с планами развития Грозного, и признался, что с удивлением наблюдает, какими темпами развивается республика.