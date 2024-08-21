Брянск, 21 августа, 2024, 05:07 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны уничтожили в ночь на 21 августа в небе над Брянской областью ещё три украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА Регнум Российское ПВО

«Ещё три вражеских БПЛА самолётного типа уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянской областью. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал глава региона в своём Telegram-канале.

Таким образом, количество сбитых в ночь на среду в небе над Брянской областью украинских беспилотников возросло до 18.

Ранее Александр Богомаз информировал, что российские военные отразили атаку вражеских БПЛА, в течение часа нейтрализовав по меньшей мере семь воздушных целей. Позднее губернатор Брянской области сообщил о ещё восьми сбитых беспилотниках.

Как передавало ИА Регнум, 21 августа, силы ПВО уничтожили десять вражеских БПЛА, летевших в сторону Москвы. По меньшей мере три дрона российские военные нейтрализовали в подмосковном Подольске. О последствиях падения фрагментов беспилотников не сообщалось. Мэр столицы Сергей Собянин подчеркнул, что успешно отразить все атаки позволила эшелонированная защита.