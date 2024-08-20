Грозный, 20 августа, 2024, 23:07 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин стал почетным гражданином Чечни. Российскому лидеру вручили соответствующий знак и удостоверение в ходе посещения им новой мечети пророка Исы в Грозном.

Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Об этом сообщили в Кремле. Знак и удостоверение вручали глава Чечни Рамзан Кадыров, а также муфтий и председатель духовного управления мусульман республики Салах Нежиев. Путин, в свою очередь, подарил Коран ручной работы в драгоценном переплёте.

Глава государства также указал на важность работы Нежиева и поблагодарил его за эту деятельность.

Как сообщало ИА Регнум, президент России прибыл в Чечню 20 августа. Рамзан Кадыров отметил, что Путин побывал в Грозном впервые за 13 лет.

В Чечне российский лидер посетил могилу первого президента республики Ахмата Кадырова. Кроме того, он побывал в Российском университете спецназа (РУС) в Гудермесе и встретился там с добровольцами, которые решили отправиться в зону специальной военной операции.