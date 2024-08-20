Грозный, 20 августа, 2024, 20:40 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе поездки в Чечню посетил могилу первого президента республики Ахмата Кадырова.

Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

«Глава государства отдал дань глубокого уважения и памяти Ахмату-Хаджи Кадырову, отметил его вклад в становление мирной и благополучной республики», — написал глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале.

Он подчеркнул, что российский лидер проявил уважение, посетив могилу первым делом, что безмерно ценно для главы республики.

Путин прибыл в Грозный вечером 20 августа на вертолёте. Вскоре Кадыров сообщил, что кортеж президента выехал из столицы Чечни.

Как предавало ИА Регнум, Путин 20 августа начал поездку по регионам Северо-Кавказского округа с Кабардино-Балкарии. Он посетил местное аграрное предприятие, а также встретился с главой республики Казбеком Коковым.

После этого глава государства отправился в Северную Осетию, где в том числе посетил в Беслане мемориал «Город ангелов», созданный в память о жертвах теракта 2004 года. Во время возложения цветов он совершил земной поклон, встав на колени.

Президент также встретился с главой Северной Осетии Сергеем Меняйло и обсудил ситуацию в регионе. Во Владикавказе Путин вышел к ждавшим его местным жителям.