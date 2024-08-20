Гудермес, Чечня, 20 августа, 2024, 21:34 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 20 августа в ходе поездки в Чечню встретился с отправляющимися на СВО добровольцами в Российском университете спецназа (РУС) в Гудермесе.

Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

«В разные времена, даже самые сложные, находились такие люди, как вы, которые не жалели себя ради своей Родины и ради будущего нашего народа», — сказал президент в напутственном слове.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3910202" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Беседа с добровольцами

Путин отметил, что на фронте приходится принимать сложный выбор, в том числе подвергать свою жизнь опасности. Принятие решения защищать Отечество уже победа. Российский лидер поблагодарил бойцов за мужество и пожелал им удачи.

Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя приезд президента в военный вуз, сообщил, что очередная группа военнослужащих, прошедших обучение в университете, отправится на фронт уже в ближайшие дни.

«Всего на полигонах РУС за два с лишним года прошли подготовку 19 тыс. добровольцев. Полученные здесь знания и практическая подготовка стали бесценным опытом, который помог в зоне спецоперации», — написал Кадыров в своём Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, Путин прибыл в Чечню вечером 20 августа и посетил могилу первого президента республики Ахмата Кадырова. После этого он приехал в Российский университет спецназа в Гудермесе, где ознакомился с работой инструкторов военного вуза.

14 июня Путин на встрече с участниками программы «Время героев» в подмосковном Солнечногорске обратился от имени руководства страны к участникам специальной военной операции. Он отметил, что руководство государства думает о героях СВО каждую минуту, потому что от них зависит будущее страны.

На церемонии вручения государственных наград в Кремле 12 июня Путин заявил, что героев СВО поддерживает весь народ России. Глава государства добавил, что россиян объединяют патриотизм и ответственность за судьбу страны. Эти чувства служат надёжной опорой участникам СВО, подчеркнул он.