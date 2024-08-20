Грозный, 20 августа, 2024, 21:13 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин прилетел в Грозный впервые за 13 лет, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Администрация Президента России

«Действительно, долго не приезжал, 13 лет — это очень долго для нас. Он раньше приезжал часто. Был в год по два раза», — сказал глава республики в интервью журналисту Павлу Зарубину, опубликованном в его Telegram-канале.

Кадыров подчеркнул, что жители Чечни будут счастливы, узнав о приезде Путина. Это придаст республике сил. Он отметил, что президент очень хорошо знает о событиях, происходящих в регионе, и это вызывает удивление.

Как предавало ИА Регнум, Путин прибыл в Грозный вечером 20 августа. Он прилетел на вертолёте. Первым делом он посетил могилу первого президента республики Ахмата Кадырова. Глава Чечни подчеркнул, что безмерно ценит такой жест главы государства.

Российский лидер также в ходе поездки по республике посетил Российский университет спецназа в Гудермесе. Кадыров сообщил, что президент ознакомился с работой инструкторов военного вуза.