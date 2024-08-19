Москва, 19 августа, 2024, 20:35 — ИА Регнум. Россия всегда пропагандирует и будет пропагандировать борьбу с фашизмом и нацизмом. Об этом 19 августа заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Так она прокомментировала слова итальянского журналиста Иларио Пьяньерелли, который заявил, что шумиха в соцсетях из-за его репортажа с украинским солдатом в кепке со знаком СС является «инструментом российской пропаганды».

«Полагая, что именно Россия привлекла внимание к мерзкому информационному пособничеству СМИ Италии киевским неонацистам, итальянский журналист буквально фиксирует историческую роль нашей страны и нашего народа в борьбе с фашизмом, нацизмом, расизмом и всеми их производными. То, что Иларио Пьяньерелли называет «пророссийской пропагандой», является пропагандой антифашизма», — написала Захарова в Telegram-канале.

Сюжет Пьяньерелли вышел в эфире двух каналов. Его собеседник носил бейсболку с символикой дивизии СС «Лейбштандарт Адольф Гитлер». После поднявшейся волны критики он удалил запись о репортаже в соцсети Х.

Как передавало ИА Регнум, посла Италии в России Чечилию Пиччони 16 августа вызвали в МИД РФ после незаконного проникновения журналистов итальянской телерадиокомпании Rai в Курскую область для освещения нападения ВСУ на российский регион. В МИД выразили послу решительный протест, уточнив, что действия репортёров попадают под статью Уголовного кодекса РФ.

Федеральная служба безопасности России 16 августа возбудила уголовное дело о незаконном пересечении границы в Судже Курской области итальянскими журналистами. В ведомстве рассказали, что также ведётся правовая оценка распространённых в СМИ материалов, которые говорят о нахождении в Судже корреспондента американского телеканала CNN Ника Пейтона Уолша.