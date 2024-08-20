Москва, 20 августа, 2024, 18:17 — ИА Регнум. Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец посетил российских солдат, взятых в плен в Курской области, и прислал видео с ними уполномоченной по правам человека в России Татьяне Москальковой.

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко Татьяна Москалькова

«Последний визит был к взятым в плен нашим военнослужащим в Курске, он (Лубинец — Ред.) посетил, прислал мне видео», — сказала 20 августа Москалькова на X Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов».

Диалог с представителем Украины она охарактеризовала как непростой, но отметила, что взаимодействовать удаётся. Омбудсмены договорились одновременно посещать военнопленных с обеих сторон.

Как передавало ИА Регнум, 15 августа Лубинец заявил, что обсуждал с Москальковой тему обмена военнопленными в Курской области. Он подчеркнул готовность страны продолжать обменные процессы. Российская сторона его заявление не комментировала.

В июле Москалькова заявила о сложном процессе обмена военнопленными с Украиной. По её словам, диалог идёт нелегко и много солдат ещё остаются в плену у украинской стороны. Ранее она призвала Украину ускорить обмен военнопленными, который задерживается из-за отсутствия встречной разумной инициативы со стороны Киева.