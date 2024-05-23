Москва, 23 мая, 2024, 18:51 — ИА Регнум. На протяжении нескольких месяцев не удаётся добиться, чтобы Украина забрала по обмену своих пленных, сообщила 23 мая уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

По её словам, украинской стороне был направлен список из 500 военнослужащих, которые могли бы вернуться к себе домой. Но, добавила она, военное руководство не торопится вернуть их родным и близким, выставляя всё новые надуманные условия.

Москалькова уточнила, что направила этот список украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу с просьбой предпринять меры по ускорению обменных процессов.

Омбудсмен также отметила, что Россия предлагала украинской стороне провести обмен двух католических священников на двух православных священников, однако Украина по непонятным причинам не дала согласия на такой обмен.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала список из 500 украинских военнопленных, которых Украина отказывается обменивать на протяжении четырёх месяцев. Она отметила, что глава киевского режима Владимир Зеленский «отобрал 38 человек — азовцев (формирование «Азов» — организация, деятельность которой запрещена в РФ)» и согласился обменять только их.

Последний обмен между Россией и Украиной прошёл 8 февраля по формуле «100 на 100», в возвращении российских военных приняли посредническое участие Объединённые Арабские Эмираты.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что соотношение российских и украинских военнопленных — один к десяти. По его словам, Россия готова продолжать обмен пленными, несмотря на то, что ВСУ сбили Ил-76 с 195 собственными военнопленными.