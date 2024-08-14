Курск, 15 августа, 2024, 00:51 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец заявил в эфире телемарафона, что обсуждал с российским омбудсменом Татьяной Москальковой тему обмена военнопленными в Курской области.

Иван Шилов ИА Регнум Украинские пленные

При этом Лубинец подчеркнул, что инициатором разговора была российская сторона.

«Обмен информацией продолжается. Украина всегда готова продолжать обменные процессы», — заверил он.

Официально Татьяна Москалькова не заявляла о таких переговорах на данный момент, написал MK.RU.

Как сообщало ИА Регнум, 12 августа российские бойцы взяли в плен штурмовую группу бригады ВСУ. Украинцы признались, что пробыли на территории Курской области не больше суток, после чего попали в плен. Они подтвердили, что обращаются с ними хорошо, оказывают необходимую медицинскую помощь.

В этот же день ФСБ распространила видео с взятым в плен в Курской области украинским военным 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады. По словам одного из пленных, ВСУ планировали сначала дойти до Курска, а потом до Белгорода. Основная цель была в том, чтобы захватить «побольше территорий» для дальнейшего их обмена в ходе переговоров.