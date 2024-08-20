Курск, 20 августа, 2024, 17:56 — ИА Регнум. Группа военных медиков Вооружённых сил России во время эвакуации раненых в Курской области попала в засаду диверсантов ВСУ, вступила с ними в бой и смогла спасти людей, рассказал 20 августа журналистам работающий в регионе военный врач с позывным Фрегат.

РИА Новости/Евгений Биятов

«Несмотря на то что медики, они, помимо того, что вынуждены оказать помощь раненым, они ещё и отстреливались параллельно, применяли огнестрельное оружие», — процитировало бойца издание Life.ru.

Фрегат сообщил, что медики в этом бою тоже получили ранения, но вытащили товарищей. Они вызвали дополнительные силы для эвакуации, и всех доставили в безопасное место.

Военный врач также рассказал, что в Курской области российские военнослужащие чаще всего получают пулевые ранения, тогда как на других направлениях у бойцов, как правило, травмы из-за осколков. Это происходит из-за высокой плотности боёв в регионе, в ходе которых солдатам часто приходится непосредственно сталкиваться с противником.

Как предавало ИА Регнум, врио губернатора Курской области Алексей Смирнов 19 августа выложил фотоснимки подбитой украинской военной техники. Колонна попала в засаду, устроенную российскими подразделениями, и была уничтожена.

20 августа Минобороны опубликовало видео удара расчёта реактивной системы залпового огня «Торнадо-С» по колонне ВСУ. Российские бойцы уничтожили три единицы техники противника и до 20 военных.

ВСУ пытаются захватить Курскую область с 6 августа. Российские солдаты не дали им пробиться вглубь региона, остановив в приграничных районах. По данным на 20 августа, украинские войска потеряли на этом направлении более 4130 военнослужащих.