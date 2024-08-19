Курск, 19 августа, 2024, 13:42 — ИА Регнум. Военные Вооружённых сил России уничтожили попавшую в засаду военную технику Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Курской области. Фотографии подбитых украинских бронемашин 19 августа опубликовал врио губернатора региона Алексей Смирнов.

Telegram-канал Алексея Смирнова

«Уже несколько дней противник продолжает безуспешные попытки продвинуться вглубь Курской области. На кадрах — попавшая в засаду техника ВСУ», — отмечается в сообщении, опубликованном в его Telegram-канале и проиллюстрированном соответствующими фотографиям.

Telegram-канал Алексея Смирнова

Telegram-канал Алексея Смирнова

Telegram-канал Алексея Смирнова

Telegram-канал Алексея Смирнова

На выложенных врио главы области фотографиях запечатлено несколько сожжённых на дороге и в поле бронемашин ВСУ.

Смирнов также поблагодарил всех сражающихся с украинскими боевиками, а также тех, кто оказывает помощь военным России.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 19 августа в Минобороны рассказали, что войска российской группировки «Север» уничтожили инженерную машину разграждения украинских войск на границе с Курской областью. Для её уничтожения применили барражирующий боеприпас «Ланцет».

Военные армии России 18 августа уничтожили в Курской области бронемашину «Казак» ВСУ. Для нанесения удара по ней также использовался беспилотник «Ланцет».

Украинские боевики начали атаки на Курскую область 6 августа. Подразделения армии России остановили войска ВСУ в приграничных районах региона, не позволив им зайти вглубь российской территории.