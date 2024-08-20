Курск, 20 августа, 2024, 14:26 — ИА Регнум. Расчет современной реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» уничтожил колонну Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом 20 августа сообщили в Минобороны РФ.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Украинских бойцов в лесу обнаружил оператор разведывательного беспилотника.

«После её сопровождения до места стоянки и подтверждения сосредоточения живой силы противника в данном районе координаты были переданы расчету РСЗО «Торнадо-С», который нанёс огневое поражение», — заявили в ведомстве.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3910109" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Уничтожение колонны ВСУ расчетом РСЗО «Торнадо С»

В результате удара уничтожены три единицы техники и до 20 украинских военных.

Как сообщало ИА Регнум, за прошедшие сутки ВС России пресекла попытки штурмовых групп ВСУ совершить новые атаки в направлении населённых пунктов Борки, Коренево, Кремяное, Русская Канапелька. Украинская армия за период боевых действий потеряла свыше 4130 бойцов. Были уничтожены 58 танков, 27 боевых машин пехоты, 50 бронетранспортёров, 299 боевых бронированных машин и другая техника.

Воздушно-космические силы РФ нанесли удары по скоплениям личного состава и военной технике украинских формирований на территории приграничной Сумской области.

20 августа замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ Апти Алаудинов заявил, что украинские войска остановлены на всей территории Курской области. Были уничтожены основные ресурсы ВСУ и передовые эшелоны.