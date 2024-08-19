Москва, 19 августа, 2024, 16:33 — ИА Регнум. Министерство обороны РФ показало кадры ночного удара истребителя Су-34 по пункту временной дислокации украинского подразделения и его бронированной технике в приграничном районе Курской области. Соответствующее видео опубликовано 19 августа в Telegram-канале ведомства.

Нина Падалко/РИА Новости

«Удар наносился по разведанным укреплённым целям противника модернизированными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что экипаж, получив от разведки подтверждение об уничтожении цели, благополучно вернулся на аэродром вылета.

Как ранее сообщало ИА Регнум, экипаж вертолёта Ми-28НМ уничтожил скопление живой силы и техники Вооружённых сил Украины в приграничном районе Курской области. Удар наносился управляемыми авиационными ракетами «Вихрь» по разведанным целям противника.

ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения ВС РФ остановили украинские войска в приграничных районах, не позволив зайти вглубь региона. Минобороны 19 августа проинформировало, что украинская армия за сутки потеряла более 330 военных на этом направлении.

С момента начала боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 3800 человек. Также российские военные ликвидировали 54 танка, 26 боевых машин пехоты, 48 бронетранспортёров, 281 бронемашину, 123 автомобиля, 27 артиллерийских орудий, пять установок зенитных ракетных комплексов.