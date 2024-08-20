Курск, 20 августа, 2024, 09:15 — ИА Регнум. Занимавшиеся эвакуацией раненых в Курской области военные медики попали в засаду украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), однако вступили в бой с противником и смогли спасти товарищей. Об этом 20 августа рассказал журналистам выполняющий задачи на курском направлении военный врач с позывным Фрегат.

Евгений Биятов/РИА Новости

По его словам, врачам пришлось оказывать помощь получившим ранения бойцам, параллельно отстреливаясь от украинских боевиков.

«Получили медики ранения, но раненых вытащили, потом вызвали дополнительную эвакуацию и доставили и медиков тоже ранеными», — процитировала «Газета.Ru» военврача.

Фрегат уточнил, что получаемые на курском направлении ранения отличаются от тех, которые наблюдаются на других участках фронта.

«Большая часть ранений — это пулевые ранения из-за того, что идёт плотный бой с противником, плотный контакт, в отличие от других направлений, где ранения были преимущественно осколочного типа», — пояснил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 20 августа замначальника Главного военно-политического управления Минобороны, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов рассказал, что получил много фотографий с мирными жителями Курской области, расстрелянными киевскими боевиками. В связи с этим он выразил соболезнования их родным и близким, пообещав отомстить за погибших.

Украинские формирования атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения ВС России остановили их в приграничных районах, не позволив зайти вглубь региона. По данным Минобороны России на 19 августа, ВСУ за время боевых действий в Курской области потеряли до 3800 военнослужащих.