Симферополь, 20 августа, 2024, 07:13 — ИА Регнум. Российские военные ночью 20 августа уничтожили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в небе над Крымом, сообщило Министерство обороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

Ведомство в своём Telegram-канале уточнило, что их сбили с помощью сил противовоздушной обороны (ПВО).

«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Республики Крым», — отметили в Минобороны.

Как сообщало ИА Регнум, 18 августа на юго-востоке Ростовской области в результате падения сбитых беспилотников ВСУ на одном из предприятий в Пролетарске ночью вспыхнул пожар. На следующий день стало известно, что из-за возгорания пострадали не менее 18 человек.

19 августа система ПВО России обезвредила один дрон ВСУ над Курской областью.