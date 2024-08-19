Орел, 19 августа, 2024, 08:16 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны (ПВО) Вооружённых сил России сбили беспилотник украинских войск в небе над Орловской областью. Об этом 19 августа сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

Сергей Бобылев/ТАСС

«Сегодня ночью Орловская область вновь подверглась атаке — в воздушном пространстве региона сбит вражеский БПЛА», — написал он в своём Telegram-канале.

Клычков уточнил, что в результате этого никто не пострадал и нет разрушений. Он добавил, что на месте падения обломков дрона работают сотрудники оперативных служб.

Как передавало ИА Регнум, ранее 19 августа представитель управления ФСБ по Донецкой Народной Республике (ДНР) Оксана Семесенко сообщила, что за неделю система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» сорвала 45 атак беспилотников ВСУ над Донецком, Макеевкой и Ясиноватой. Она уточнила, что была зафиксирована повышенная активность разведывательных украинских дронов у водонапорного узла в Петровском районе Донецка.

В управлении ФСБ по ДНР 18 августа сообщили, что четыре сотрудника МЧС пострадали в Горловке в результате атаки украинского беспилотника. Сотрудники ведомства в тот момент прибыли ликвидировать возгорание легкового автомобиля после попадания в него взрывоопасного предмета.