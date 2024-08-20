Вашингтон, 20 августа, 2024, 10:49 — ИА Регнум. Российский нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин способен побить рекорд канадского спортсмена Уэйна Гретцки по числу заброшенных шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в новом сезоне. Такое предположение сделал главный тренер клуба Спенсер Карбери.

Сергей Булкин/ТАСС

«Думаю ли я, что он сможет забить 42 гола в этом году? Да, я верю. Я абсолютно уверен, что он способен на это», — процитировала его пресс-служба лиги.

На счету 38-летнего россиянина 853 заброшенные шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ. По этому показателю он уступает лишь Гретцки (894 шайбы). Новый сезон лиги начнётся 4 октября. Первый матч команда Овечкина сыграет в ночь на 13 октября против «Нью-Джерси».

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года и на протяжении всего периода играет за «Вашингтон». В 2018 году команда завоевала главный приз — Кубок Стэнли.

Как передавало ИА Регнум, 10 августа двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов попросил Овечкина побить рекорд канадца. Он отметил, что нападающему стоит бросить все силы на упорную работу и забросить необходимые 42 шайбы.

В апреле Овечкин заявил, что стабильность и хорошее здоровье помогли ему побить рекорд НХЛ по числу сезонов с 30 заброшенными шайбами. Он в 18-й раз преодолел эту отметку и превзошёл канадского форварда Майка Гарднера, в активе которого 17 сезонов с 30 голами.