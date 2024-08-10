Москва, 10 августа, 2024, 15:42 — ИА Регнум. Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин должен бросить все силы, чтобы побить рекорд канадца Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 10 августа заявил журналистам депутат Госдумы, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов.

Александр Щербак/ТАСС Александр Овечкин

По его словам, когда Гретцки завершил карьеру, никто не думал, что его рекорд можно превзойти, но Овечкин подобрался к нему.

«Я говорю Саше: «Всё брось, у тебя осталось 42 гола. Я тебя прошу, все мужики страны тебя просят — ты должен сделать всё, чтобы побить этот рекорд», — сказал Фетисов.

В настоящее время 38-летний Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. На его счету 853 шайбы в регулярных чемпионатах. Рекордсменом является Гретцки, у которого 894 гола.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле Овечкин заявил, что стабильность и хорошее здоровье помогли ему побить рекорд НХЛ по числу сезонов с 30 заброшенными шайбами. Он в 18-й раз преодолел эту отметку и превзошёл канадского форварда Майка Гарднера, в активе которого 17 сезонов с 30 голами.