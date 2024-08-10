Фетисов попросил Овечкина побить рекорд Гретцки
Москва, 10 августа, 2024, 15:42 — ИА Регнум. Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин должен бросить все силы, чтобы побить рекорд канадца Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 10 августа заявил журналистам депутат Госдумы, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов.
По его словам, когда Гретцки завершил карьеру, никто не думал, что его рекорд можно превзойти, но Овечкин подобрался к нему.
«Я говорю Саше: «Всё брось, у тебя осталось 42 гола. Я тебя прошу, все мужики страны тебя просят — ты должен сделать всё, чтобы побить этот рекорд», — сказал Фетисов.
В настоящее время 38-летний Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. На его счету 853 шайбы в регулярных чемпионатах. Рекордсменом является Гретцки, у которого 894 гола.
Как сообщало ИА Регнум, в апреле Овечкин заявил, что стабильность и хорошее здоровье помогли ему побить рекорд НХЛ по числу сезонов с 30 заброшенными шайбами. Он в 18-й раз преодолел эту отметку и превзошёл канадского форварда Майка Гарднера, в активе которого 17 сезонов с 30 голами.