Вашингтон, 10 апреля, 2024, 10:32 — ИА Регнум. Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что стабильность и хорошее здоровье помогли ему побить рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по числу сезонов с 30 заброшенными шайбами.

Jeff McIntosh/AP/TASS Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин

«Это большой результат. Всё благодаря стабильности, очевидно, здоровью, а также моим партнёрам по звену и по команде, которые находят меня на открытом льду», — приводит слова Овечкина пресс-служба лиги.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ в ворота «Детройта». Встреча закончилась со счётом 2:1 в пользу «Вашингтона».

Эта шайба стала для него 30-й в текущем сезоне. Овечкин в 18-й раз преодолел эту отметку и стал рекордсменом НХЛ. Он превзошёл канадского форварда Майка Гарднера, в активе которого 17 сезонов с 30 голами.

Овечкин довёл количество заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ до 852. По этому показателю он уступает только канадцу Уэйну Гретцки (894).