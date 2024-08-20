Вашингтон, 20 августа, 2024, 10:09 — ИА Регнум. Американский бизнесмен и мультимиллиардер, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск согласился работать в команде экс-президента США и кандидата на этот пост от республиканцев Дональда Трампа в случае победы последнего на президентских выборах. Он сообщил об этом вечером 19 августа в соцсети X (ранее Twitter).

TOLGA AKMEN/POOL/EPA/ТАСС Илон Маск

«Я готов служить», — написал бизнесмен.

Он также прикрепил к сообщению свою фотографию за трибуной с подписью «Департамент эффективности правительства».

Как сообщало ИА Регнум, 19 августа Трамп заявил о желании видеть Маска в качестве сотрудника администрации Белого дома в случае своей победы на выборах президента США. По словам Трампа, он готов предложить мультимиллиардеру пост советника или члена кабинета главы администрации США, если Маск не будет против этого.

В начале августа Илон Маск назвал Трампа более приемлемым кандидатом на пост американского президента, чем вице-президент США Камала Харрис. Таким образом бизнесмен прокомментировал утверждение о том, что экс-глава Белого дома является «меньшим из двух зол» на грядущих президентских выборах в стране.