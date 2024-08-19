Вашингтон, 20 августа, 2024, 01:12 — ИА Регнум. Предпринимателя, мультимиллиардера, основателя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска рассматривает как сотрудника администрации Белого дома в случае своей победы на выборах кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп. Об этом политик 19 августа заявил в интервью агентству Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

Трамп уточнил, что в случае победы на выборах главы государства в ноябре и возвращения в Белый дом он хотел бы предложить Илону Маску пост советника или члена кабинета главы американской администрации, если бизнесмен не будет против заниматься такой деятельностью.

Ранее ИА Регнум сообщало, что американский предприниматель Илон Маск сделал пожертвование в фонд, выступающий в поддержку экс-президента США республиканца Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах. Сумма не называется, но утверждается, что пожертвование было «значительным».

Маск долгое время делал пожертвования кандидатам от обеих партий, при этом средства распределялись равномерно между демократами и республиканцами. Однако в марте текущего года предприниматель заявил, что у власти в США должна быть Республиканская партия.

Кроме того, Илон Маск публично поддержал кандидата в президенты Трампа после покушения на митинге в Пенсильвании. Маск назвал политика таким же крутым, как 26-й президент Америки Теодор Рузвельт.