Чикаго, США, 20 августа, 2024, 09:36 — ИА Регнум. Участвующие в массовой протестной акции против военных действий в секторе Газа демонстранты 20 августа попытались прорваться через ограждения, которые отделяли их от площадки проведения национального съезда Демпартии США в Чикаго. Об этом 20 августа сообщило агентство Associated Press.

WILL OLIVER/EPA/ТАСС

Уточняется, что некоторые из протестующих смогли перебраться через первую из двух линий ограждений, где их встретили правоохранители. Другие демонстранты выломали несколько секций металлической ограды вокруг стадиона United Center, где проходит съезд.

После этого полицейские в защитном снаряжении начали вытеснять перелезших через ограждения манифестантов, в небе над местом протестной акции летал полицейский вертолёт.

Как сообщало ИА Регнум, президент США Джо Байден 21 июля объявил в соцсетях, что выходит из президентской гонки. Действующий глава Белого дома уточнил, что принял такое решение в интересах партии и США. Позднее в этот же день вице-президент США Камала Харрис заявила о намерении стать кандидатом на пост главы государства от Демпартии.

Выступающую за прекращение поставок оружия Украине и Израилю доктора Джилл Стайн 17 августа утвердили кандидатом на пост президента США от Партии зелёных. Кандидатом на пост вице-президента США партия утвердила профессора Калифорнийского университета в Санта-Барбаре Бутча Уэра.

В апреле Стайн задержали на акции протеста в связи с оказанием Университетом Вашингтона помощи производящей боеприпасы компании Boeing, которые поставляют для уничтожения палестинского народа в секторе Газа. Вместе с ней задержали руководителя её избирательного штаба Джейсона Колла и порядка 100 участников акции протеста.