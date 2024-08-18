Вашингтон, 18 августа, 2024, 04:28 — ИА Регнум. Врача Джилл Стайн, выступающую за прекращение поставок оружия Украине и Израилю, 17 августа утвердили кандидатом на пост президента США от Партии зелёных. Национальный съезд транслировался онлайн.

commons. wikimedia.org Кандидат в президенты США от Зелёной партии Джилл Стайн

Кандидатуру Стайн поддержало большинство делегатов — 267 человек.

Профессора Калифорнийского университета в Санта-Барбаре Бутча Уэра выбрали кандидатом на пост вице-президента.

Джилл Стайн также выдвигалась кандидатом от Партии зелёных на пост президента США на выборах 2012 и 2016 годов. Тогда выпускница двух факультетов Гарвардского университета заняла лишь четвёртое место, набрав 0,4% и 1,0% голосов избирателей соответственно.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле Стайн была задержана на акции протеста в университете Вашингтона. Вместе с ней задержали руководителя её избирательного штаба Джейсона Колла и порядка 100 участников акции протеста. Протестующие мирно требовали прекращения участия университета в оказании помощи компании Boeing, производящей боеприпасы, поставляемые для уничтожения палестинского народа в секторе Газа.

В ноябре 2023 года активистка утверждала о существовании вероятности рассмотрения подобия Минских соглашений. Говоря об этом, она обвинила действующие американские власти в срыве переговоров России и Украины в марте 2022 года.