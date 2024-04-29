Вашингтон, 29 апреля, 2024, 03:21 — ИА Регнум. Врач, кандидат от Партии зелёных на выборах американского президента в ноябре 2024 года, 73-летняя Джилл Стайн была задержана на пропалестинской акции протеста в университете Вашингтона. Об этом 28 апреля сообщили в соцсетях сторонники.

Tar Sands Blockade Джилл Стайн

Джилл Стайн, руководитель её избирательного штаба Джейсон Колл и порядка 100 участников акции протеста были задержаны в Сент-Луисе во время поддержки протеста против связи университета с войной в Газе.

Протестующие мирно требовали, чтобы университет прекратил участие в помощи компании Boeing, которая производит боеприпасы, поставляемые для уничтожения палестинского народа в Газе.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Джилл Стайн заявила, что вероятность рассмотрения подобия Минских соглашений всё ещё существует. Говоря об этом, она обвинила нынешние американские власти в срыве переговоров России и Украины в марте 2022 года.

Израильская армия продолжает наносить авиаудары по городам Газы. Об очередных прилётах сообщил международный телеканал Al Jazeera.