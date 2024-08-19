Пролетарск, Ростовская область, 19 августа, 2024, 14:08 — ИА Регнум. Число пострадавших при пожаре на промышленном складе в Пролетарске в Ростовской области, начавшемся после падения сбитых беспилотников ВСУ, по состоянию на утро 19 августа достигло 18 человек, сообщила пресс-служба администрации Пролетарского района.

Иван Шилов ИА Регнум

«Продолжается тушение пожара на промскладе в Пролетарске. По оценке специалистов, угроза распространения огня на жилые дома и соседние объекты отсутствует», — говорится в публикации, размещённой на сайте администрации.

Жителей призвали не поддаваться панике, ситуация находится под контролем. Для тушения пожара привлекли необходимые средства и силы, на место происшествия также прибыл замгубернатора Ростовской области Сергей Бодряков.

Губернатор региона Василий Голубев сообщил в Telegram-канале, что медики оказали амбулаторную помощь 14 пострадавшим. Остальные получили травмы средней тяжести, их доставили в Центральную районную больницу. Глава области распорядился направить в Пролетарск дополнительную бригаду медиков.

«Доклады о ходе тушения получаю регулярно», — подчеркнул Голубев.

Как сообщало ИА Регнум, пожар на складах в Пролетарске начался 18 августа. От падения обломков загорелось дизельное топливо. Во время тушения пожара украинские боевики попытались нанести удар второй раз, из-за чего борьбу с огнём пришлось приостановить.

19 августа местные власти объявили о введении режима чрезвычайной ситуации в Пролетарском районе. Экстренные службы находятся на месте пожара круглосуточно.