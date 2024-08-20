Рим, 20 августа, 2024, 04:04 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины активно используют вооружение итальянского производства, в том числе для нанесения ударов по Крыму. Об этом 20 августа сообщили в посольстве России в Риме.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка вооружения киевскому режиму

«Можно с высокой долей уверенности утверждать, что итальянские вооружения используются ВСУ для нанесения ударов и проведения военных операций на территории Крыма», — приводят «Известия» слова дипломатов.

Также утверждается, что украинские военные при помощи вооружения итальянского производства наносят удары по Донецкой и Луганской Народным Республикам, Херсонской и Запорожской областям.

При этом большинство граждан Италии, по данным российских дипломатов, негативно относятся к политике властей относительно военной поддержки Киева и выступают против увеличения объёмов поставок вооружений.

Как передавало ИА Регнум, в мае издание Politico сообщило, что Рим выступает против нанесения ВСУ ударов западным оружием по целям на территории России. По мнению экс-агента ЦРУ США Ларри Джонсона, внутри Североатлантического альянса наблюдается раскол по вопросам поставок Киеву вооружений.

Российская сторона неоднократно призывала западные страны воздержаться от предоставления киевскому режиму военной помощи. Как подчёркивал президент России Владимир Путин, никакие вооружения, в том числе истребители F-16, не способны изменить ход специальной военной операции. Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров указывал, что любые военные грузы, предназначенные для Киева, являются законной целью для Вооружённых сил России. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, поставки оружия Киеву только истощают ресурсы стран, участвующих в поддержке Украины.