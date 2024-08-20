Чикаго, США, 20 августа, 2024, 03:32 — ИА Регнум. Ни один человек не пострадал в результате попытки прорыва протестующих на съезд Демократической партии США в американском городе Чикаго (штат Иллинойс), сообщил журналистам шеф городской полиции Ларри Снеллинг.

Elvert Barnes Полиция США

Ранее появилась информация о попытке прорыва демонстрантами заградительной линии на этом мероприятии. Протестующих удалось оттеснить, несмотря на то, что часть из них смогла выломать секции ограждения вокруг спортивной арены «Юнайтед-Центр», где проходит съезд.

Слова Снеллинга привёл телеканал CNN. Полиция Чикаго также уточнила, что сотрудники правоохранительных органов задержали по меньшей мере четырёх человек.

По информации Associated Press, полицейские поймали тех, кому удалось прорваться через ограждение. Снеллинг отметил, что полиция проверит, необходимы ли дополнительные заграждения, чтобы предотвратить новые попытки протестующих прорваться.

Среди демонстрантов есть представители различных организаций, в том числе выступающих в поддержку Палестины, в защиту рабочих и мигрантов.

Как сообщало ИА Регнум, в середине июля в американском городе Милуоки (штат Висконсин) состоялся съезд Республиканской партии США. Возле места мероприятия полицейские застрелили бездомного мужчину, страдавшего биполярным расстройством. Он подошёл к сотрудникам полиции и достал нож.

Также стало известно, что во время съезда Республиканской партии правоохранительные органы задержали 21-летнего мужчину, у которого был пистолет и полный магазин с патронами. На мужчине была лыжная маска.

19 августа в Чикаго начался съезд Демократической партии, который продлится до 22 августа. На мероприятии должен быть окончательно решён вопрос участия вице-президента США Камалы Харрис в президентских выборах.