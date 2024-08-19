Чикаго, США, 20 августа, 2024, 02:46 — ИА Регнум. Участники демонстрации в американском городе Чикаго (штат Иллинойс) попытались прорваться на территорию съезда Демократической партии США. Некоторым из них удалось прорваться через первую линию оцепления.

Alex Brandon/AP/TASS

Об этом написала «Газета.Ru». Остальные протестующие, у которых не получилось попасть за ограждения, пытались раскачать и повалить защитные конструкции.

Сотрудники правоохранительных органов смогли оттеснить демонстрантов. Полицейские выстроились в ряд перед второй линией ограждений, чтобы помешать проходу протестующих. Они также задержали одного мужчину и двух женщин, которые вели себя наиболее агрессивно.

Для патрулирования места проведения съезда в небо подняли полицейский вертолёт. Акцию организовало объединение «Марш на национальный съезд Демократической партии», включающее несколько различных организаций, в том числе выступающих в поддержку Палестины, в защиту рабочих и мигрантов.

Как сообщало ИА Регнум, в середине июля в американском городе Милуоки (штат Висконсин) полиция задержала 21-летнего вооружённого мужчину, которого заметили рядом с местом проведения национального съезда Республиканской партии США. Он находился в этом месте в лыжной маске. У задержанного нашли пистолет и полный магазин патронов.

Также возле места проведения съезда республиканцев в Милуоки полицейские застрелили бездомного мужчину, страдавшего биполярным расстройством. Это произошло, когда он приблизился к полицейским и достал нож.