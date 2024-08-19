Чикаго, США, 19 августа, 2024, 05:55 — ИА Регнум. В американском Чикаго с 19 по 22 августа пройдёт Национальный съезд Демократической партии США. Чикаго станет эпицентром политической жизни страны, приедут не только действующие партийные функционеры, но и все бывшие американские лидеры-демократы.

Сергей Корсун ИА Регнум Байден, Камала Харрис, выборы в США

Анонсируется, что именно на съезде будет решён окончательно вопрос участия вице-президента Камалы Харрис в выборах президента США. Также демократам предстоит утвердить политическую платформу партии.

Женщине-политику в случае её согласия на участие в выборах предстоит стать главным соперником республиканца Дональда Трампа.

Как сообщало ИА Регнум, Дональд Трамп раскритиковал Камалу Харрис за её план по борьбе с инфляцией. Об этом кандидат заявил в ходе выступления в штате Пенсильвания. По словам экс-президента, инфляция в стране начала расти после того, как к власти пришли президент Джо Байден и Харрис.

Миллиардер Илон Маск заявил, что американцев ждёт массовый голод, а США как государство и вовсе прекратят своё существование, если кандидат в президенты от демократов Камала Харрис последует своим предвыборным обещаниям, в том числе ограничит цены на продукты питания.