Вашингтон, 17 июля, 2024, 10:08 — ИА Регнум. Вооружённый мужчина в лыжной маске был задержан рядом с местом проведения национального съезда Республиканской партии США в городе Милуоки (штат Висконсин). Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источник в федеральных правоохранительных органах.

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По его информации, 15 июля следственные органы национальной безопасности США и полиция Капитолия, наблюдая за территорией съезда, заметили подозрительного мужчину. Его лицо скрывала лыжная маска.

При обыске в сумке мужчины нашли пистолет и полный магазин. В полиции Милуоки подтвердили инцидент и сообщили, что лицензии на ношение оружия ни в Висконсине, ни в других штатах у 21-летнего задержанного нет.

Как сообщало ИА Регнум, 16 июля в Милуоки полицейские застрелили подозрительного человека недалеко от места проведения съезда республиканцев. Им оказался вооружённый ножом бездомный мужчина, страдавший биполярным расстройством. Инцидент произошёл, когда тот приблизился к полицейским и достал нож.

17 июля полиция Милуоки опубликовала видеозапись погони и стрельбы за этим мужчиной. На кадрах видно, что он не реагировал на приказы бросить оружие, после чего правоохранители сделали множество выстрелов в его сторону.

13 июля в ходе митинга республиканцев на кандидата в президенты США Дональда Трампа было совершено покушение. Трамп прервал речь и присел к трибуне, затем его увели в безопасное место. В результате инцидента погиб один участник митинга, ещё двое получили ранение.

После произошедшего политик переписал речь для съезда республиканцев в Милуоки. По его словам, он решил показать, что нападение полностью изменило ход избирательной кампании.