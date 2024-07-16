Милуоки, США, 16 июля, 2024, 23:50 — ИА Регнум. В городе Милуоки штата Висконсин сотрудники полиции застрелили подозрительного человека поблизости от места проведения съезда Республиканской партии США. Об этом 16 июля сообщил в соцсети Х местный телеканал WISN.

Иван Шилов ИА REGNUM Полиция США

«Полиция подстрелила человека недалеко от 14-й улицы и улицы Влит в Милуоки, что примерно в 2,4 милях от <…> главного места проведения Конгресса», — уточнили журналисты.

Один из очевидцев произошедшего рассказал репортёрам, что силовики застрелили вооружённого ножом бездомного мужчину, страдавшего биполярным расстройством. Всё произошло тогда, когда мужчина приблизился к полицейским и достал нож.

Правоохранители оцепили территорию вокруг арены Fiserv Forum, где проходят основные мероприятия съезда. Меры безопасности усилили после покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа.

Как передавало ИА Регнум, 13 июля во время предвыборного митинга Трампа в городе Батлере (штат Пенсильвания) раздались звуки выстрелов. Экс-президент прервал свою речь и присел за трибуну, а затем его увели в безопасное место. Ухо политика было в крови. Во время стрельбы один из зрителей митинга погиб и ещё двое были серьёзно ранены. Сотрудники безопасности ликвидировали подозреваемого в стрельбе, на месте происшествия нашли винтовку типа AR.

Глава Секретной службы США Кимберли Читл заявила, что не намерена уходить в отставку из-за покушения на экс-главу Белого дома Дональда Трампа. Она пояснила, что здание, откуда велась стрельба, находилось в зоне ответственности местных правоохранительных органов. В данном конкретном случае обязанности по обеспечению безопасности распределялись между различными службами. Секретная служба отвечала за внутренний периметр объекта, дополнила Читл.