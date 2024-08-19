Чикаго, США, 20 августа, 2024, 02:08 — ИА Регнум. Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден усомнился в психологической стабильности кандидата на пост главы государства от Республиканской партии Дональда Трампа. Об этом он заявил 19 августа в беседе с журналистами.

ИА Регнум Байден, Трамп

«Его (Психологическая. — Прим. ред.) стабильность всё ещё находится под вопросом», — сказал Байден, слова которого приводит пресс-пул Белого дома.

Таким образом Байден прокомментировал заявление Трампа о том, что действующего президента вынудили отказаться от участия в предвыборной гонке в результате государственного переворота.

19–22 августа на арене «Юнайтед-Центр» в Чикаго, штат Иллинойс, проходит 50-й национальный съезд Демократической партии (DNC), на котором, как ожидается, делегаты утвердят вице-президента Камалу Харрис в качестве кандидата от демократов на выборах президента США, которые состоятся 5 ноября 2024 года.

Как передавало ИА Регнум, ранее Дональд Трамп неоднократно заявлял, что против Байдена был осуществлён переворот. В начале августа он в очередной раз выступил с таким утверждением, напомнив, что тот набрал 14 млн голосов на предварительных выборах.

Американский журналист Сеймур Херш выступил с утверждением, что бывший президент США Барак Обама с одобрения соратников по Демократической партии угрожал действующему президенту отстранением от власти на основе 25-й поправки к Конституции, требуя от него добровольно отказаться от участия в предвыборной гонке.

27 июля Дональд Трамп публично оскорбил своего главного оппонента в предстоящей президентской гонке и действующего вице-президента США Камалу Харрис. Он усомнился в её умственных способностях, назвав Харрис радикальной левой сумасшедшей, которая уничтожит США, если когда-либо придёт к власти.