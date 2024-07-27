Вашингтон, 27 июля, 2024, 22:24 — ИА Регнум. Экс-президент Соединённых Штатов Америки Барак Обама с одобрения соратников по Демократической партии угрожал действующему президенту Джо Байдену отстранением от власти, требуя от него добровольно отказаться от участия в предвыборной гонке. Об этом 27 июля заявил американский журналист Сеймур Херш.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Обама позвонил Байдену и сказал: «Дела обстоят следующим образом: у нас есть одобрение (вице-президента США. — Прим. ред.) Камалы Харрис применить 25-ю поправку», — написал журналист в своём блоге на платформе Substack.

Согласно 25-й поправке к Конституции США, должность президента в случае прекращения полномочий из-за недееспособности занимает вице-президент.

По словам Херша, с таким заявлением Обама обратился к Байдену после его провальных дебатов с кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом, которые открыли для широкой общественности когнитивные проблемы первого и привели к существенному преимуществу второго в рамках социологических опросов.

Утверждается, что ряд влиятельных представителей Демократической партии, в том числе экс-спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и лидер демократического большинства сената Чак Шумер, также сыграли роль в отказе Байдена от участия в выборах.

Ранее о том, что Барак Обама имел прямое отношение к решению Джо Байдена о выходе из предвыборной гонки, заявил политик-республиканец Дональд Трамп. При этом он также выразил мнение, что Обама «терпеть не может» однопартийца.

Как передавало ИА Регнум, Байден объявил о выходе из президентской гонки и рекомендовал выдвинуть кандидатом от демократов вице-президента Камалу Харрис 21 июля. Позднее в обращении к нации он подтвердил, что принял такое решение в интересах Демократической партии и США.

24 июля издание New York Post со ссылкой на источники сообщило, что предложенную Байденом кандидатуру Камалы Харрис поддержала большая часть демократической элиты, однако Барак Обама стал одним из исключений, поскольку он считает вице-президента некомпетентной и неспособной самостоятельно противостоять политическим проблемам.