Вашингтон, 20 августа, 2024, 01:46 — ИА Регнум. Букмекеры ставят на то, что бывший президент США и кандидат от республиканцев на пост главы государства Дональд Трамп проиграет предстоящие президентские выборы с минимальным отрывом от соперника, следует из данных на сайте для прогнозов Polymarket.

Paul Sancya/AP/TASS Дональд Трамп

При этом, как считают спорщики, политик победит в четырёх из семи колеблющихся штатов: Джорджии, Северной Каролине, Неваде и Аризоне. В первых двух регионах, по их прогнозам, шансы на победу Трампа составляют 56%. В Неваде, по мнению букмекеров, экс-президент победит с вероятностью 53%, а в Аризоне — с вероятностью чуть более 50%.

Соперником Трампа на выборах является действующий вице-президент Камала Харрис. В трёх других колеблющихся штатах — Мичигане, Висконсине и Пенсильвании — она, по оценкам спорщиков, должна обойти республиканца с вероятностью 64, 58 и 55% соответственно.

Букмекеры считают, что победу на выборах по стране одержит именно Харрис, которая может набрать до 270 голосов выборщиков. Трампу они прогнозируют 268 голосов. Голосование по выборам президента США состоится 5 ноября.

Как сообщало ИА Регнум, 18 августа газета The Washington Post (WP), телеканал ABC и компания Ipsos представили результаты совместного соцопроса, согласно которому около 50% респондентов якобы выразили поддержку Камале Харрис как кандидату на пост главы государства. Её соперника поддержали 45% опрошенных.

Трамп заявил, что в сентябре проведёт три раунда предвыборных теледебатов с Харрис. Они состоятся 4, 11 и 25 сентября. Первые два раунда пройдут в Пенсильвании, а третий — в Мичигане.

До этого Трамп выразил сомнение в том, что Харрис в состоянии участвовать в дебатах против него. Республиканец утверждал, что его соперница не может нормально говорить без телесуфлёра из-за «крайне низкого IQ».